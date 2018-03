Il quinto gol del senegalese permette al Picchio di espugnare l”Armando Picchi’ dopo una partita non bellissima, ma controllata bene dai bianconeri che non hanno mai rischiato. Seconda vittoria in tre panchine per Silva, che sembra aver trovato la cura.

ASCOLI PICENO – Un Ascoli di ferro e spietato espugna per la prima volta nella sua storia Livorno e ottiene altri tre punti esterni dopo quelli di domenica scorsa a Brescia, portandosi a 5 punti in classifica, a -8 dalla penultima. Stavolta, però, il gusto della vittoria è ancora più dolce, perché arriva allo scadere, nell’ultimo minuto regolamentare, grazie ad un perfetto contropiede firmato Falconieri-Papa Waigo. Bene ancora il nuovo modulo, benissimo Pasqualini e gli altri difensori, mai in vera difficoltà contro gli uomini di Novellino.

Silva sceglie Ciofani per Giovannini e Parfait per Sbaffo, mentre Papa Waigo è preferito a Falconieri, uomo partita del ‘Rigamonti’. Il primo tempo scorre senza grosse emozioni: la gara è piatta, con il Livorno che tiene il pallino del gioco, ma non trova varchi tra la difesa ascolana, che non va mai in affanno. Pasqualini copre e reimposta, Ciofani è più sicuro del passato e Peccarisi, sì, proprio lui, giganteggia ogni volta che gli esterni labronici buttano la palla in area. Così, si va al riposo dopo aver annotato i due infortuni, uno per parte: Perticone per i padroni di casa e Di Donato, botta alla schiena dopo un contrasto fortuito, per il quale entra Leandro Vitiello.

L’inizio di ripresa è un prolungamento dei primi 45′, anche se il Livorno cerca di spingere di più e l’Ascoli perde qualche pallone di troppo, specie con Parfait che tergiversa nelle ripartenze e sceglie male i tempi della giocata. Il 3-5-2, in ogni caso, permette ai ragazzi di Silva di non essere troppo schiacciati e di ripartire spesso e volentieri, grazie al lavoro sporco in avanti di Papa Waigo, ma soprattutto di Soncin, che supporta Pasqualini sulla fascia, ma poi tocca tantissimi palloni nell’impostare la manovra e far salire la squadra. Paradossalmente, però, sono i livornesi a sfiorare l’1-0 in contropiede, con Russotto che fa partire un destra da fuori area sul quale Guarna si esalta alzandolo sopra la traversa. Passa qualche minuto ed è l’Ascoli ad andare ad un passo dal vantaggio: Papa Waigo fa fuori due difensori in area con una finta, va sul fondo e mette in mezzo trovando sul primo palo la rapacità di Soncin che devia d’interno, ma la sfera sbatte sul volto di Bardi. Per il Cobra è l’ultima azione: al suo posto entra Falconieri che, malgrado i sette minuti, sarà decisivo.

Complice anche la stanchezza che affiora tra gli uomini di Novellino, il Picchio prende le redini del gioco con un Pederzoli lontano parente dell’ultimo periodo e tenta di conquistare la massima posta in palio. L’impresa arriva proprio al 90′: Falconieri porta palla in contropiede e segue il passo veloce di Papa Waigo sulla sinistra, l’ex Catania temporeggia fino a quando il suo sinistro filtrante si incontra con il destro dell’ex Cesena che supera Bardi in uscita. I bianconeri esplodono, così come i salotti e i bar della gente incollata ai televisori sotto le Cento Torri. Novellino a fine gara se ne va inveendo contro l’arbitro che non vede un mani di Parfait in area ascolana nel recupero, ma farebbe meglio a prendersela con chi ha saputo creare un’unica palla-gol sul proprio campo contro l’ultima in classifica. Quindi, anche con sè stesso. Dall’altra parte mister Silva sembra finalmente aver trovato la quadratura del cerchio: grazie alle sue mosse l’Ascoli è vivo, a Livorno un altro colpo battuto. Il blocco mentale sembra essere superato. Ora non resta che tornare ad essere ‘profeta in patria’. Uniti e compatti, come a Brescia, come a Livorno.

LIVORNO (4-3-3): Bardi; Perticone (27′ pt Salviato), Bernardini, Knezevic, Lambrughi; Filkor (26′ Schiattarella), Genevier, Luci; Bigazzi (9′ st Russotto), Dionisi, Paulinho. A disp: Mazzoni, Belingheri, Barone, Remedi. All: Novellino

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Ciofani, Peccarisi, Faisca; Gazzola, Di Donato (44′ st Vitiello), Pederzoli, Parfait, Pasqualini; Soncin (38′ st Falconieri), Papa Waigo. A disp: Maurantonio, Tamburini, Scognamillo, Ilari, Romeo. All: Silva

Arbitro: Merchiori di Ferrara

Rete: Papa Waigo al 45′ st

