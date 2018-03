Importante riconoscimento per il playmaker della compagine ascolana Marco Di Giandomenico, infatti questo è stato premiato come migliore under 21 del campionato DNC. Soddisfazione da parte della società e del suo allenatore Daniele Aniello. Di Giancomenico:"Dedico questo premio alla mia famiglia che ha sempre creduto in me e mi ha sempre supportato e sopportato"