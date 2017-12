L’appuntamento è fissato per sabato 23 dicembre a partire dalle ore 22.30 alla pasticceria “Alma”: una serata speciale per festeggiare l’arrivo del Natale

VENAROTTA – Che Natale sarebbe senza una buona dose di rock’n’roll?

Proprio per trovare risposta a questa domanda, alla pasticceria “Alma” di Venarotta sabato 23 dicembre si terrà un fantastico Christmas Party con il concerto live dei Distretto 13.

La band picena torna dal vivo con uno spettacolo che non lascia scampo alla noia: ritmo, energia e divertimento non mancano mai in una scaletta che, senza soluzione di continuità, spazia da Joan Jett a Billy Idol, da Prince ai Guns’n’Roses, passando per Vasco Rossi e Negramaro e proponendo – in questo periodo speciale – una sezione dedicata agli arrangiamenti rock dei più popolari brani natalizi.

“Cerchiamo di non fermarci mai – ci dice Massimo Lori – Soprattutto mentalmente. Abbiamo fatto della dinamicità il nostro punto di forza e tendiamo ad ottenere uno spettacolo dinamico, mai uguale al concerto precedente e che possa soprattutto perfezionarsi ed arricchirsi di volta in volta. Ho la fortuna di suonare insieme ad amici che sono musicisti meravigliosi: bravi, creativi e con molta voglia di mettersi in gioco. Questo ci permette di essere estremamente versatili e sempre nuovi”.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 a partire dalle ore 22.30 alla pasticceria “Alma” di Venarotta: una serata speciale per festeggiare l’arrivo del Natale.

