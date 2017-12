ASCOLI PICENO – La Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, all’interno delle attività avviate con il progetto di Distretto Culturale Evoluto DCE Impresa Cinema: sistema Cinema e Imprenditoria nelle Marche ha emanato un bando per un ammontare di 75 mila euro destinato a sostenere la realizzazione di produzioni ed iniziative cineaudiovisive che facciano esplicito riferimento alle zone della regione Marche e al suo patrimonio ambientale, culturale e umano colpito dal sisma e che presentino caratteri di significatività in termini di ripresa e reintegro sociale e culturale delle comunità marchigiane interessate.

Questo bando intende rispondere ad un moto spontaneo nel settore cineaudiovisivo creatosi dopo gli eventi sismici del 2016, quando sul territorio regionale sono emerse offerte e richieste di prodotti ed azioni che affrontassero le tematiche post sisma, offrendo insieme occasioni culturali e sociali specifiche di intervento, a favore delle popolazioni danneggiate, attraverso strumenti e linguaggi cineaudiovisivi (basti pensare agli ulteriori motivi di disgregazione e mancanza di occasioni di socializzazione e confronto umano e culturale, generati dai danni riportati anche dalle sale cinematografiche della zona del cratere).

E’ per queste ragioni che il bando è rivolto a case di produzione e associazioni, in forma singola o raggruppamento, che abbiano sede operativa nella regione Marche ed è possibile richiedere fino a 15 mila euro per un massimo del 40% delle spese ammissibili. La domanda scade il 31 gennaio 2017. Il bando e relativi allegati sono consultabili al sito internet della Fondazione Marche Cultura.