ASCOLI PICENO – Appuntamento domenica 14 gennaio alle ore 10 con il “IX Winter Trail Colle San Marco” che si svolgerà presso il Pianoro di Colle San Marco ad Ascoli Piceno.

La manifestazione, organizzata dall’Avis Ascoli Marathon, si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica e prevede una gara competitiva di 15 km con 900 metri di dislivello e una non competitiva di 6 km con 300 metri di dislivello.

QUOTE: Competitiva con pacco gara e buono pasto fino al 31 dicembre solo online: 12 euro; fino al 12 gennaio anche via email 15 euro. Non competitiva fino al 12 gennaio: 3 euro

Il giorno della gara: Competitiva euro 20 – Non competitiva euro 3

Iscrizioni: eventi@asete.it – www.mysdam.net

