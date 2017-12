ASCOLI PICENO – Entro fine 2017 nel cratere marchigiano del sisma saranno state consegnate 987 Sae a fronte di richieste avanzate dai vari Comuni salite a quota 1.927. E’ il bilancio provvisorio del direttore del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche David Piccinini: “Sforzo massimo”.

Finora sono state assegnate 720 Sae (Soluzioni abitative d’emergenza), altre 267 saranno completate entro il 31 dicembre con tutte le opere di urbanizzazione, dagli allacci alle fognature. I lavori coinvolgono 29 Comuni, 73 aree e 98 cantieri.

“Il numero di casette riguarda le aree finite – precisa Piccinini in una nota dell’Ansa – in realtà quelle realizzate sono già 1.300. Se l’operazione fosse stata gestita in maniera ordinaria, avremmo completato solo ora le pratiche per la variante urbanistica, un passaggio della fase pre autorizzatoria”.

