ASCOLI PICENO – Quasi 1,8 milioni di italiani hanno atteso gli ultimi giorni prima del Natale per acquistare i regali per se stessi o per gli altri da mettere sotto l’albero. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ sulle nuove idee regalo last minute.

“Per quanto riguarda la spesa – sottolinea la Coldiretti – una maggioranza del 42% delle famiglie italiane starà sotto i 100 euro mentre il 40% tra i 100 ed i 300 euro ed il resto destinerà un importo superiore, tra i quali un fortunato 2% che supererà i mille euro. Quasi un italiano su tre (30%) ha scelto di regalare per le festività di fine anno prodotti alimentari tipici e tra questi ben il 60% anche in forma di tradizionali cesti natalizi”.

