ASCOLI PICENO – E’ iniziata la nuova edizione di Masterchef, il programma dedicato all’alta cucina in onda su Sky. Con grande sorpresa, troviamo tra i partecipanti alla prima selezione anche un’ascolana. Si tratta di Manuela Costantini, che da qualche anno vive a Milano per lavoro. Ottimo l’impatto sui giudici che hanno apprezzato la prima ricetta proposta: “La merenda del topo di campagna e del topo di città”, frittata suofflè alla pizzaiola e al salmone, vestito in farina di castagne aggiudicandosi 3 voti positivi su 4 e superando il primo scoglio.

In questa edizione tra le novità l’assenza di Carlo Cracco sostituito da Antonia Klugmann, prima donna a far parte della giuria di Masterchef Italia, 38enne triestina e chef stellata.

