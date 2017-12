Squalifica inflitta ai tre difensori bianconeri Padella, Gigliotti e Mogos.. Sono in vendita i biglietti per assistere al match valido per la 21^ ed ultima giornata di andata del campionato di Serie B ConTe.it, in programma giovedì 28 dicembre alle 20:30 al Rigamonti.

ASCOLI PICENO – Dopo il terzo pareggio consecutivo della gestione Cosmi, i bianconeri sono chiamati a vincere nella sfida del 28 dicembre a Brescia, riprenderanno la preparazione oggi alle 14:30 al Picchio Village. Sono in vendita i biglietti per assistere al match valido per la 21^ ed ultima giornata di andata del campionato di Serie B ConTe.it, in programma giovedì 28 dicembre alle 20:30 al Rigamonti.

Il circuito di riferimento è listicket (elenco ricevitorie su www.listicket.com) La Curva Sud ospiti conta 1.113 posti ed è possibile acquistare il biglietto, al prezzo di 15,50 € (prevendita compresa), fino alle ore 19:00 di mercoledì 27 dicembre. I biglietti, per l’acquisto dei quali non vi è alcuna limitazione territoriale nè obbligo di Fidelity Card, dovranno essere nominativi, pertanto al momento dell’acquisto è necessario esibire un documento di identità in corso di validità.

Emergenza difesa. Squalifica inflitta ai tre difensori bianconeri Padella, Gigliotti e Mogos. Nel Brescia fermi per un turno Cancellotti e Somma, ammonti ieri ad Empoli per la quinta volta da inizio anno.

