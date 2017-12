Una bellissima opportunità che dimostra come anche Ascoli non sia rimasta esclusa dalla dinamicità del processo artistico internazionale

ASCOLI PICENO – “Un lavoro lungo e certosino per cui va ringraziato il maestro Leopoldo Tomassini che si è impegnato a organizzare questa raccolta di opere di artisti ascolani di un certo rilievo e che hanno operato nel panorama del ‘900”.

Con queste parole l’assessore alla cultura Giorgia Latini ha aperto la mostra di pittura “Maestri Pittori ascolani del 900”.

Ventiquattro artisti e 60 opere daranno lustro a Palazzo dei Capitani da oggi al 26 dicembre : “La limitazione nel tempo dell’esposizione non può che essere motivo di grande prestigio per la città di Ascoli che sotto il periodo natalizio custodirà un nuovo gioiello per tutti gli appassionati di arte” ha aggiunto la Latini.

“Una bellissima opportunità che dimostra come anche Ascoli non sia rimasta esclusa dalla dinamicità del processo artistico internazionale della seconda metà del 900” ha dichiarato il professor Stefano Papetti, direttore dei Musei Civici di Ascoli.

Elenco degli artisti in esposizione:

1. Vincenzo Anastasi;

2. Emiliano Albani;

3. Benedetto Bustini;

4. Gaetano Carboni;

5. Aldo Castelli;

6. Egidio Coppola;

7. Adolfo De Carolis;

8.Giulio Gabrielli;

9. Osvaldo Licini;

10. Arnaldo Marcolini;

11. Anna Maria Mariani;

12. Giuseppe Marinucci;

13. Augusto Mussini;

14. Luciana Nespeca;

15. Pio Nardini;

16. Alfio Ortenzi;

17. Ernesto Ercolani;

18. Dino Ferrari;

19. Diego Pierpaolo;

20. Pio Serafini;

21. Igino Stella;

22. Augusto Storani;

23. Leopoldo Tomassini;

24. Giuseppe Vena.

(Letto 30 volte, 30 oggi)

Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 30 volte, 30 oggi)