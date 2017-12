ASCOLI PICENO – Una notizia bella e inaspettata: “E‘ una notizia talmente bella, e talmente inaspettata che non sappiamo nemmeno come darla. Proviamo a riferirla così, senza commenti, nuda e cruda. La sua grandiosità è insita nella sua natura stessa. Domani 25 dicembre, giorno di Natale 2017, prima che il Papa si affacci dal balcone per la consueta benedizione urbi et orbi in mondovisione, subito dopo la messa trasmessa dalla TV, l’audio della sigla con i titoli di testa della trasmissione sarà la canzone “Happy Christmas” del Piceno Pop Chorus di Ascoli Piceno. Ci saremmo collegati comunque per la trasmissione, ma adesso c’è un motivo di orgoglio ascolano in più per apprezzarla. Domani, alle 11:50 circa, subito prima dell’affaccio del papa.”

