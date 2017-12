I ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi non si sono riposati nemmeno sotto le festività natalizie per preparare la sfida di domani, 26 dicembre, contro l’Aurispa Alessano

GROTTAZZOLINA – Non esiste riposo per la M&G Videx Grottazzolina, che nell’ultima settimana è stata impegnata in palestra a pieno regime, nonostante le festività natalizie. Gli allenamenti della truppa di Ortenzi sono infatti proseguiti senza sosta anche nel giorno della vigilia e per la mattina di Natale è in programma un’altra seduta, per preparare al meglio il match di Santo Stefano contro l’Aurispa Alessano.

Formazione ostica quella pugliese, che può contare sull’apporto dell’opposto Culafic e dello schiacciatore Lipinski, mentre al centro la Videx ritroverà Daniele Tomassetti, che a Grottazzolina ha vissuto le ultime due stagioni, rendendosi protagonista della promozione in A2 prima e della salvezza nell’ultimo campionato.

“Il 26 dicembre è una data un po’ particolare, perché sotto le feste di Natale non è facile arrivare concentrati in palestra e mantenere alta l’attenzione” ha detto coach Massimiliano Ortenzi. “In più, Alessano è un’avversaria difficile, che sta facendo bene in casa ma anche in trasferta. Noi dovremo cercare di essere aggressivi, soprattutto al servizio, per tenerli lontani da rete e limitare i due attaccanti principali.” Sarà il primo di quattro match in meno di due settimane per i grottesi: “Giocare tante partite in pochi giorni è positivo perché impedisce di pensare troppo alle precedenti per la necessità di proiettarsi subito sulle successive. Di contro, bisogna ssere bravi nel gestire le energie.”

L’appuntamento è previsto per martedì 26 alle 19,30 al palasport di Grottazzolina. Il match sarà trasmesso in diretta su Lega Volley Channel, aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili su tutti i profili social.

