MONTEGALLO – Incidente nella mattinata del 27 dicembre.

Scontro fra auto e camion a Montegallo sulla Valfluvione. Le persone coinvolte dal sinistro sono state soccorse dal 118 giunto in ambulanza: sono portate in ospedale per altri accertamenti.

Le Forze dell’Ordine stanno compiendo i rilievi, probabilmente il ghiaccio presente sul manto ha causato l’impatto. Si stanno rimuovendo anche i mezzi.

