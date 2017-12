GROTTAZZOLINA – Contro l’Aurispa Alessano di Tofoli, dell’ex Tomassetti e dell’ex Volley Potentino Lazzaretto, il vero “lazzaretto” è sul fronte Videx, che si vede privare in settimana di tutti i suoi attaccanti principali: al convalescente Morelli (comunque stoicamente in campo) si aggiungono infatti Salgado e Richards, vittime dei rispettivi acciacchi. Nella settimana in cui si è tutti più buoni, dunque, il destino “regala” alla truppa ospite un vantaggio enorme ed insperato, che alla lunga si rivelerà decisivo.

Videx in campo, dunque, in formazione più che obbligata con Cecato al palleggio opposto a Morelli, capitan Fiori al centro con Gaspari, Vecchi e De Fabritiis schiacciatori, Jacopo Brandi e Calistri ad alternarsi nel ruolo di libero. Alessano risponde in formazione tipo con Alberini in regia in diagonale con Culafic, Usai e l’ex Tomassetti centrali, Lipinski e Lazzaretto laterali, Loglisci libero.

Il parziale d’apertura vede una sola squadra in campo, quella ospite, che approfitta dello stravolgimento di formazione dei locali per acquisire un vantaggio via via sempre più ampio. Alberini trova in Culafic e Lazzaretto due ottimi terminali di attacco, mentre sul fronte locale si fa enorme fatica a trovare varchi ed a mettere palla a terra; il muro di Alessano blocca ripetutamente i tentativi di reazione Videx, ed un micidiale turno al servizio di Lipinski scava il solco definitivo portando la contesa dal 8-12 al 9-18 che di fatto fiacca i locali; il 12-25 conclusivo è davvero pesante ma rispecchia fedelmente la gara a senso unico vista in campo, con i locali incapaci di mettere a segno un break vincente.

Il secondo set si riapre con Alessano subito avanti per un muro di Lipinski su Vecchi, un paio di errori in attacco ed l’1-4 è presto servito; la reazione Videx arriva con Morelli che permette ai suoi di impattare a quota sette. Torna però subito avanti la squadra di Tofoli, con Usai a murare Fiori e Grottazzolina ancora una volta fortemente in difficoltà in ricezione (9-13); Ortenzi rimette dentro Minnoni per Morelli (come già avvenuto sul finale di primo set), ma per la Videx resta difficile trovare varchi; Lipinski e Culafic passano con regolarità ed è 16-21. Chi si aspettava una reazione locale dovrà però rimanere deluso, anzi è direttamente sul servizio di Alberini che si chiude il secondo atto della contesa, con Culafic a murare De Fabritiis per un definitivo ed inesorabile 17-25. Emblematico, a tal proposito, proprio il dato parziale dei muri vincenti: saranno 8 quelli ospiti alla fine del secondo set, nessuno per i locali, cartina tornasole perfetta di una gara che definire incolore è puro eufemismo.

Maggiore equilibrio nei primi scambi del terzo set; è De Fabritiis a portare per la prima volta in vantaggio i locali nel match, prima con un mani out, poi con una parallela impressionante. Nel momento in cui Vecchi riesce a piazzare due ottime bordate, le lacune ricettive della formazione alessanese emergono lampanti (13-11). Gaspari si fa perdonare un fallo di invasione murando Lipinski, Culafic la manda alle stelle dalla seconda linea ed è 17-13 per una Videx finalmente rediviva. Vecchi spara a terra un diagonale stretto che permette ai suoi di mantenere il +4; Tomassetti però mura due volte i suoi ex compagni riportando sotto i suoi, prima che Minnoni li uccelli con un lob (23-21). Culafic non ci sta e rimette Alessano sul -1, sulla successiva palla dubbia la coppia arbitrale nega alla Videx il videocheck ed è ancora parità; tensione alle stelle e girandola di sostituzioni da ambo le parti, con Lipinski che si carica sulle spalle l’attacco ospite rendendosi protagonista di 5 attacchi vincenti consecutivi che riportano sopra gli azzurri 27-28. Vecchi serve bene, Fiori va in tap in per il 30-29 di un parziale infinito; contro break Alessano su palla out di De Fabritiis per il 32-33, a chiuderla è proprio l’ex di turno Tomassetti che direttamente dal servizio uccella la ricezione locale e pone fine alle speranze grottesi che incassano una sconfitta brutta e pesante, soprattutto nel modo in cui è maturata.

Le attenuanti sono tantissime, ma è innegabile che qualcosa di meglio si potesse vedere per una squadra che sino ad ora aveva fatto del cuore la sua arma migliore; vero che le assenze contemporanee di tutti i principali terminali di attacco fiaccherebbe chiunque, ma è altrettanto lampante che la quantità di errori diretti commessi dai grottesi ha facilitato parecchio il compito agli avversari.

Un Natale indigesto dunque, per la Videx, da dimenticare quanto prima, cercando di recuperare qualche tassello del suo organico già per la prossima giornata, in programma sabato 30 a La Spezia contro l’Acqua Fonteviva Massa, fanalino di coda.

M&G VIDEX GROTTAZZOLINA – AURISPA ALESSANO: 0-3

M&G VIDEX GROTTAZZOLINA: Vecchi 13, Fiori 3, Morelli 3, De Fabritiis 11, Gaspari 4, Cecato 3, Brandi J. (L1), Calistri (L2) 34%, Minnoni 6, Brandi N., Pison. N.e.: Richards, Romagnoli, Salgado. All1 Ortenzi – All2 Cruciani

AURISPA ALESSANO: Tomassetti 7, Alberini 1, Lipinski 17, Usai 8, Culafic 19, Lazzaretto 5, Loglisci (L1) 33%, Bisci (L2), Cordano. N.e.: Peluso, Morciano, Lugli. All1: Tofoli – All2: Bramato

Parziali: 12-25 (20’), 17-25 (22′), 32-34 (42′)

Arbitri: Carcione – Brancati

Note: Videx bs 12, ace 2, muri 1, ricezione 41% (prf 25%), attacco 43%, errori 28. Alessano bs 12, ace 3, muri 13, ricezione 52% (prf 27%), attacco 64%, errori 18.

