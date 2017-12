Squalificati i tre difensori Gigliotti, Mogos, Padella. Addae una garanzia per Cosmi, potrebbe essere schierato in difesa. Il tecnico delle rondinelle Marino deve fare a meno di Somma e Cancellotti, Lancini, Bagadur e Dall’Oglio.

ASCOLI PICENO – Sono 22 i convocati di Mister Cosmi per il match col Brescia di questa sera: Addae, Baldini, Bianchi, Buzzegoli, Carpani, Castellano, Cinaglia, Clemenza, De Feo, De Santis, Diop, D’Urso, Florio, Lanni, Lores Varela, Parlati, Perez, Perri, Pinto, Ragni, Santini, Venditti. Squalificati: Gigliotti, Mogos, Padella. Indisponibili: Favilli, Mengoni, Mignanelli, Rosseti.

Il tecnico delle rondinelle Marino deve fare a meno di Somma e Cancellotti squalificati e degli infortunati Lancini, Bagadur e Dall’Oglio. In avanti Caracciolo sarà il sorvegliato speciale.

Addae probabilmente schierato in difesa insieme a Cinaglia e De Santis, sulle fasce si potrebbe rivedere Florio e dall’altro lato Baldini potrebbe essere schierato al posto di Pinto che non sembra aver convinto nelle ultime prestazioni. Al centro i solito Bianchi e Buzzegoli con Clemenza e Varela a sostegno di Perez. Chissà che non trovi spazio dal primo minuto il rientrante D’Urso.

(Letto 37 volte, 37 oggi)

Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 37 volte, 37 oggi)