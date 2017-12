FERMO – Veglione di Capodanno con Giorgio Montanini e con gli Eiffel 65 al Fermo Forum a partire dalle 20.30 del 31 dicembre fino all’alba del primo gennaio.

La cena sarà animata dall’attore e comico fermano Giorgio Montanini, protagonista di vari show a livello nazionale tra cui Nessuno Escluso, Stand Up Comedy e Nemo – Nessuno Escluso.

Dopo la Mezzanotte sarà protagonista la band torinese Eiffel 65, pronta a far cantare e ballare gli ospiti con le hit come Blue, Viaggia con me e Move your body.

La serata, che sarà trasmessa in diretta su Radio Linea n°1, verrà inoltre animata dal Dj Set dei 90BIT con il “Dance, Rock, Trash Party anni 90”, il party dedicato al meglio e al peggio degli anni 90 con la musica, le icone, i telefilm, le pubbicità, i cartoni di quel decennio.

Presenti dj, vocalist, ballerine, giochi e gonfiabili, video show e tanti gadget.

Cenone + Dopocena: 100€

Ingresso dopocena da Mezzanotte: prevendita: 25€ + d.p. (Consigliata). Alla Porta: 30€

Info e Prenotazioni: 331 4382699 Stefano – 338 3061648 Alan

