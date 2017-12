A fine novembre aveva lasciato la panchina bianconera ora potrà rimettersi in gioco. Nella città spagnola è già un idolo per i suoi trascorsi da calciatore

ASCOLI PICENO – Il calcio è strano, si sa.

Negli ultimi giorni è stata diramata una notizia sportiva dai media principali: Vincenzo Montella, con molta probabilità, sarà il nuovo allenatore del Siviglia in Spagna. L’ex allenatore del Milan approderà in Liga con una squadra attualmente al 5° posto e agli ottavi di Champions League: una bella iniezione di fiducia per ripartire dopo gli ultimi mesi difficili a Milano.

Come vice approderà, un po’ a sorpresa, Enzo Maresca: a fine novembre aveva lasciato la panchina dell’Ascoli Picchio e ora potrà rimettersi in gioco con una squadra ricca di campioni come gli “ex italiani” Luis Muriel, Correa e Banega.

D’altronde Enzo Maresca a Siviglia è rimasto un idolo per i suoi trascorsi da calciatore: ha conquistato due Coppe Uefa con gli spagnoli, in una finale realizzò addirittura una doppietta, nel 2006 contro Middlesbrough.

