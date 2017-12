BERGAMO – E’ tempo di calciomercato e le varie indiscrezioni vedono protagonista anche un talento nostrano.

Parliamo di Riccardo Orsolini, campioncino di Rotella, ex Ascoli Picchio e ora all’Atalanta in prestito dalla Juventus.

Il calciatore ha trovato, per ora, poco spazio anche se comunque ha sempre fatto vedere le sue ottime doti. Con la maglia dell’Under 21 ha dato più volte un segnale importante.

“Orsolini sta bene a Bergamo, vorrebbe trovare più spazio ma non ha alcuno tipo di problema – annuncia il suo procuratore Di Campli ai media sportivi – L’Atalanta al momento è la realtà migliore nella quale esprimersi e non si muoverà”.

Il procuratore parla dell’approdo in serie A del giovane campione: “La massima serie è un qualcosa di nuovo per Orsolini, fisicamente è in continua crescita. Ha un allenatore (n.d.r. Gasperini) bravissimo a gestire tutta la rosa”.

