ASCOLI PICENO – Incidente nel pomeriggio del 28 dicembre.

Un pedone, una donna secondo le prime indiscrezioni, è stata investita in viale Federici: è successo intorno alle 17.30 ad Ascoli.

Un’ambulanza ha portato la persona in ospedale per le cure mediche. I carabinieri hanno compiuto i rilievi per chiarire la dinamica.

