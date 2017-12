Cosmi: “A Brescia vittoria con sofferenza. Lanni e Addae straordinari”

BRESCIA – A fine gara Mister Cosmi ha commentato così i sui primi tre punti da quando è sulla panchina dell’Ascoli: “Sono strafelice per la squadra, ma ho accumulato così tanta rabbia per l’inattività che per recuperare il sorriso ci vorranno altre vittorie. Sono molto contento per i ragazzi, sto allenando un gruppo pulito, è una vittoria ottenuta con tecnica e sofferenza, tre punti che ci danno morale; avevamo sette assenti, quattro difensori oltre ai tre di lungo corso. Alla vigilia sembrava una sfida impossibile, ma nel calcio capitano anche questi epiloghi. Abbiamo disputato il miglior primo tempo da quando sono all’Ascoli; nella ripresa è uscito fuori il Brescia, noi abbiamo avuto un po’ il braccino corto. Lanni è stato determinante in due o tre occasioni, lui e Addae sono stati straordinari, ma anche i giovani, Baldini incontenibile nel primo tempo. L’Addae visto oggi? Devo capire se hanno sbagliato tutti gli allenatori precedenti a farlo giocare sulla mediana” – ha scherzato il tecnico – “Non mi aspettavo una prestazione così, nel secondo tempo addirittura stoppava palloni di petto”.

