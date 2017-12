ASCOLI PICENO – Una vittoria pesante, pesantissima anzi. Una vittoria per chiudere l’anno con un sospiro di sollievo e abbandonare l’ultima posizione in classifica. Sofferenza, sacrificio e tanta forza di volontà quello che l’Ascoli ha fatto vedere a Brescia, caratteristiche che ricalcano a pieno quelle del nuovo tecnico Serse Cosmi. L’impronta e la mano dell’esperto allenatore si sentono, 3 pareggi e una vittoria e un morale che si rialza. Nonostante le numerose assenze chi è stato chiamato in causa non ha sfigurato anzi, ha dimostrato che l’impegno e la tenacia possono far superare ogni ostacolo. Addae schierato in difesa e un Lanni ritrovato sono stati determinanti.

Un gol pesante quello messo a segno da Daniele Buzzegoli, il primo con la maglia del Picchio, sempre tra i migliori con una squadra che dirige perfettamente dalla cabina di regia: “Sono molto contento. La soddisfazione è più per la vittoria chiaramente che per il mio gol; avevamo bisogno di questi tre punti e li meritavamo già da un po’ perché stiamo lavorando tanto, ma finora avevamo raccolto poco. Era importantissimo non chiudere da ultimi in classifica un girone di andata che è stato difficoltoso per noi, ora siamo a tre punti dalla salvezza e guardiamo con fiducia al girone di ritorno. In campo ho dedicato il gol alla mia famiglia, ora a freddo voglio dedicarlo alla squadra, che ha attraversato quattro mesi intensi, a tratti difficili. Questa vittoria è per i miei compagni”.

I bianconeri hanno svolto questa mattina sul campo dell’Hotel Touring di Coccaglio l’ultimo allenamento del 2017: i titolari della sfida col Brescia hanno svolto un lavoro defaticante; carichi maggiori per il resto del gruppo. Al termine della sessione, Mister Cosmi e lo staff tecnico hanno dato il rompete le righe e l’appuntamento al 7 gennaio per la ripresa della preparazione. Fissato per quella data il rientro in gruppo di Rosseti, che in questi giorni sta intensificando i propri carichi di lavoro. Il prossimo impegno ufficiale è fissato per sabato 20 gennaio, quando l’Ascoli ospiterà al Del Duca il Cittadella per la 1^ giornata di ritorno del campionato di B. Per quel match sarà ancora valida la tessera di abbonamento.

(Letto 43 volte, 43 oggi)

Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 43 volte, 43 oggi)