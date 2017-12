ASCOLI PICENO – Il 31 dicembre in Piazza del Popolo, con radio R9, partner della manifestazione, Roberto Ferrari, celebre conduttore della trasmissione Ciao Belli in onda sulle frequenze di Radio Deejay, sarà nella splendida piazza per festeggiare aspettare insieme la fine del 2017 e brindare al nuovo anno. Un capodanno coinvolgente e spumeggiante, con l’amministrazione comunale che ha scelto una delle emittenti più note a livello nazionale per illuminare anche quest’anno a ritmo di musica, balli e tanto divertimento lo storico salotto cittadino. Un cast d’eccezione adatto a un pubblico vasto ed eterogeneo, volto anche a privilegiare e coinvolgere ragazzi di tutte le età per offrire loro l’opportunità di festeggiare la notte più lunga dell’anno con tre delle più grandi voci del panorama radiofonico italiano.

Il programma: si partirà alle 22:30 con l’esibizione di Ruggero de I Timidi, per poi attendere il countdown della mezzanotte in compagnia di Roberto Ferrari. La nottata proseguirà con il dj set di Shorty a partire dall’1:30. Il ricco programma di iniziative si prolungherà al Teatro Ventidio Basso lunedì 1 gennaio alle ore 21 con il Concerto di Capodanno che vedrà protagonisti l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Coro del Teatro Ventidio Basso con il maestro Giovanni Farina. A far vibrare il palcoscenico sulle note di Rossini, Gounod, Puccini, Verdi, Strauss, Lehàr, Offenbach e Arditi saranno il soprano Sarah Baratta e il direttore Romolo Gessi. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Ventidio Basso.

(Letto 41 volte, 42 oggi)

Copyright © 2017 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 41 volte, 42 oggi)