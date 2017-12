La scelta dell’amministrazione comunale consentirà quindi ai possessori dei permessi di poter continuare a sostare e circolare per altri due mesi

ASCOLI PICENO – E’ stata emessa il 28 dicembre l’ordinanza per la proroga della validità dei permessi 2017 per il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e per le Aree Pedonali Urbane nel centro storico e Campo Parignano.

Questo provvedimento consentirà lo slittamento dei termini di scadenza degli attuali tagliandi al 28 febbraio concedendo così alla cittadinanza più tempo per provvedere al rinnovo degli stessi.

La scelta dell’amministrazione comunale consentirà quindi ai possessori dei permessi di poter continuare a sostare e circolare per altri due mesi nelle Ztl e Apu cittadine con comodità e senza incorrere in alcun rischio di contravvenzioni in attesa del rinnovo.

