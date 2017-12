ASCOLI PICENO – Disposizioni del Prefetto di Ascoli.

E’ vietata la circolazione lungo le strade fuori dei centri abitati-compresi nel territorio della provincia di Ascoli Piceno ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018 di seguito elencati:

tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 09,00 alle ore 22,00;

tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 07,00 alle ore 22,00;

dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;

dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 31 marzo;

dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;

dalle ore 09,00 alle ore 14,00 del 3 aprile;

dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;

dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;

dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 giugno;

dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 7 luglio;

dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 14 luglio;

dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 21 luglio;

dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 27 luglio;

dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;

dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 3 agosto;

dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;

dalle ore 08,00 alle ore 22,00 dell’11 agosto;

dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;

dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 18 agosto;

dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 25 agosto;

dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell’8 dicembre;

dalle ore 09,00 alle ore 14,00 del 22 dicembre;

dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

