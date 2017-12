Per 28 persone. Presenti il sindaco e il presidente della Regione Marche. Sette giorni fa c’erano dubbi circa lo stato delle strutture

SARNANO – La consegna delle casette a Sarnano nell’ultimo giorno dell’anno: 9 casette per 28 persone.

Dopo le polemiche per lo stato delle Sae, soltanto una settimana fa, nella mattinata del 31 dicembre è avvenuta la cerimonia.

Presente il sindaco insieme al presidente della Regione Marche.

Ceriscioli: “Un momento di passaggio, per poi rientrare nelle case. Fondamentale per la ricostruzione anche la semplificazione normativa messa in atto dal commissario De Micheli”

