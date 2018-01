Il grave fatto avvenuto a Spinetoli dove tutti e tre i piani dell’edificio che doveva ospitare i richiedenti asilo sono stati dati alle fiamme non solleva reazioni di sdegno unanimi. “Non ascoltano il popolo e questa è la conseguenza”

SPINETOLI – In merito alla palazzina di via Tevere andata a fuoco nella notte (clicca qui), si registrano anche commenti “positivi”, se così possiamo chiamarli, come quello che proponiamo nello screenshot riportato sopra.

“Benissimo” commenta un utente in calce alla notizia, ricevendo anche un “mi piace”.

Oppure c’è chi commenta: “Non ascoltano il popolo e questa è la conseguenza”.

