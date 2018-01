ASCOLI PICENO – Ad Ascoli il Capodanno è stata una festa, tutti in piazza del Popolo, per brindare all’arrivo del nuovo anno. Si è registrato un ferito però, un rumeno 32enne residente a San Bendetto del Tronto, che ha subito danni ad una mano in seguito allo scoppio di un petardo.

La serata in centro in compagnia di Roberto Ferrari, Ruggero de ‘I Timidi’ e Shorty, direttamente da Radio Deejay, è stata la scelta del comune di Ascoli. Oltre all’esibizione del comico la nottata è proseguita con il dj set di Shorty a partire dall’una e mezza. ‘Sold out’ per l’occasione tutti i locali e i ristoranti che si trovano in piazza del Popolo e nelle vicinanze.

Il primo dell’anno invece, l’augurio è stato dato con il consueto concerto di Capodanno alle 21 nella splendida cornice del Teatro Ventidio Basso.

