GROTTAZZOLINA – Il nuovo anno è iniziato all’insegna dell’impegno, per i ragazzi della M&G Videx Grottazzolina, tornati a sudare in palestra già nel pomeriggio del 1° gennaio, per preparare al meglio la doppia sfida contro la GoldenPlast Potenza Picena (in programma domani sera all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche) e la Sigma Aversa (sabato 6 gennaio in casa). La vittoria al tie-break contro Massa e la contemporanea sconfitta di Aversa nello scontro diretto con la Emma Villas Siena, hanno permesso ai grottesi di mantenere il quarto posto in classifica, ma la contesa è ancora aperta perché in questo momento la classifica recita quanto segue: Emma Villas Siena 30, M&G Videx Grottazzolina 30, Sigma Aversa 29 (con una partita in più).

“Contro Potenza Picena non sarà una partita semplice perché i 3 punti in palio sono molto importanti per entrambe le squadre. Noi giochiamo per la salvezza diretta, loro per evitare la pool C” sostiene il libero Bernardo Calistri, ex di turno. “Giocare ogni tre giorni già non è facile, in più c’è stata anche una serie di infortuni importante che sicuramente ha il suo peso. Servirà giocare da vera squadra e restare uniti anche nelle difficoltà per portare a casa il risultato.”

Saranno circa un centinaio i tifosi che arriveranno a Civitanova per sostenere la Videx. “Sapere che ci seguiranno in tanti non può che farci piacere” prosegue Calistri. “Voglio dire loro che sia domani che sabato prossimo contro Aversa, il loro supporto sarà fondamentale per darci la giusta carica.”

Il match verrà trasmesso in diretta su Lega Volley Channel dalle 20.30 e su Radio Studio 7 (www.radiostudio7.net). Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili su tutti i profili social societari.

La società ricorda che è ancora possibile prenotare i biglietti per la partita di domani al numero 333/8397041 (Alessia): il costo del biglietto – previa prenotazione – è di 7 euro (5 euro under17, omaggio under10). Scadenza prenotazioni: mercoledì 3 gennaio ore 10.

