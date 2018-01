Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale ascolana. Il sinistro è avvenuto nei pressi di un incrocio

ASCOLI PICENO – Scontro nella mattinata del 3 gennaio.

Ad Ascoli, nel quartiere Monticelli, due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale ascolana. Il sinistro è avvenuto nei pressi di un incrocio.

I conducenti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

