ASCOLI PICENO – Lo IOM Ascoli Piceno Onlus, associazione di volontariato impegnata da oltre vent’anni nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici, ha indetto una lotteria per raccogliere fondi e continuare ad erogare i suoi servizi nella zona di Ascoli Piceno, Comunità Montana e Vallata del Tronto.

La lotteria “Lo IOM nel cuore” è un modo per fare fundraising e coinvolgere l’intera comunità. Infatti l’estrazione sarà pubblica e avverrà il 19 gennaio 2018 presso il Teatro Ventidio Basso ore 21 nel corso di una serata di musica, divertimento e solidarietà. Tanti gli ospiti che interverranno per sostenere lo IOM tra cui Rossana Casale, Max Paiella, Marco Papa e la Seven Sins Dixieland Orchestra.

Nelle giornate del 6 e 7 e del 13 e 14 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 le volontarie dello IOM saranno presenti presso il CC OASI per promuovere l’evento e vendere i biglietti della serata. Il costo è di € 15 ed i biglietti sono già disponibili presso la biglietteria dell’Oasi del C.C Al Battente e presso la biglietteria di Piazza del Popolo.

Un piccolo gesto di solidarietà ma che rappresenta per lo IOM l’unico modo di continuare a sostenere i malati oncologici e le sue famiglie nell’ottica del rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente.

