ASCOLI PICENO – Lo IOM Ascoli Piceno Onlus, associazione di volontariato impegnata da oltre vent’anni nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici, ha indetto una lotteria venerdì 19 gennaio, alle ore 21 presso il Teatro Ventidio Basso ad Ascoli Piceno, per raccogliere fondi e continuare ad erogare i suoi servizi nella zona di Ascoli Piceno, Comunità Montana e Vallata del Tronto.

La lotteria “Lo IOM nel cuore” è un modo per fare fundraising e coinvolgere l’intera comunità, l’estrazione sarà pubblica e avverrà nel corso di una serata di musica, divertimento e solidarietà. Tanti gli ospiti che interverranno per sostenere lo IOM tra cui Rossana Casale, Max Paiella, Marco Papa e la Seven Sins Dixieland Orchestra.

Il costo del biglietto d’ingresso è di € 15 e possono essere acquistati presso la biglietteria dell’Oasi del centro commerciale “Al Battente” e presso la biglietteria di Piazza del Popolo.

Si può ancora tentare la fortuna acquistando i biglietti della lotteria al costo di € 2.50 che permettono di vincere numerosi premi, quasi 30 quelli messi in palio, tra cui uno scooter Kymco 125, un viaggio per due persone in una capitale europea e una bicicletta.

Un piccolo gesto di solidarietà ma che rappresenta per lo IOM l’unico modo di continuare a sostenere i malati oncologici e le loro famiglie nell’ottica del rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente.

