ASCOLI PICENO – Si svolgerà venerdì 5 gennaio alle ore 16.30 presso la libreria Rinascita di Ascoli Piceno lo spettacolo “La musica del cuore: concerto di solidarietà”, un pomeriggio di festa, letture e solidarietà per festeggiare l’Epifania.

Nel corso della serata sarà possibile acquistare un libro o fare una donazione per il fondo della biblioteca del centro ricreativo per bambini e adulti “Laboratorio della Speranza” che opera nelle zone colpite dal sisma

Il programma:

– Presentazione dell’iniziativa: Lettura e Musica e Resilienza. Fondare biblioteche per ri-costruire comunità

– Concerto KinderCoroOrchestra

– Letture per i più piccoli a cura di Nati per Leggere

– Al termine dell’evento ci sarà una dolce merenda per tutti

La KinderCorOrchestra nasce dalla volontà dei maestri Sergio Capoferri e Alessio Giuliani di dare vita ad un coro e orchestra infantile e giovanile che attraverso il messaggio universale della musica, potesse portare gioia e sollievo ai bambini colpiti dal tragico evento del sisma. Si costituisce infatti nel settembre del 2016, mettendo insieme il coro infantile della parrocchia di S. Giuseppe di Colli del Tronto formata da circa 35 bambini dai 6 agli 11 anni e gli allievi dei corsi di musica strumentale e d’insieme delle associazioni “Riviera delle Palme” e “I Girasoli” di età 6 – 17 anni.

Saranno presenti i lettori volontari di “Nati per Leggere Ascoli Piceno” per leggere storie ai più piccoli e dare utili consigli a genitori e caregiver. “Nati per leggere” è il programma nazionale di promozione della lettura in famiglia in età precoce ai bambini di età compresa tra 0 mesi e 6 anni.

Il Programma è promosso a livello nazionale dall’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, dall’ACP, Associazione Culturale Pediatri e dal CSB, Centro per la salute del Bambino onlus (Segreteria Nazionale), col contributo di professionisti di area sanitaria, educativa e culturale, e di lettori volontari che danno voce e anima al Programma.

(Letto 28 volte, 5 oggi)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 28 volte, 5 oggi)