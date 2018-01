Dodici befane scenderanno da Palazzo dei Capitani per consegnare circa 3000 calze piene di giocattoli, carbone e dolci

ASCOLI PICENO – Anche quest’anno arrivano le befane ad Ascoli Piceno. Il 6 gennaio alle ore 12, infatti, dodici befane scenderanno da Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo per consegnare circa 3000 calze piene di giocattoli, carbone e dolci offerti dal Conad di Via Erasmo Mari da consegnare a tutti i presenti.

L’evento, organizzato dal Comune di Ascoli Piceno con il coordinamento di Simbiosi Marketing, avrà inizio alle ore 11.30 con l’animazione a cura di Alessandro Morganti.

(Letto 62 volte, 9 oggi)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 62 volte, 9 oggi)