ASCOLI PICENO – Sono state 48 le camminate realizzate in città nel 2017 nell’ambito del progetto “Salute in cammino”. L’iniziativa di promozione della salute, che rientra nel quadro delle attività del Piano regionale della prevenzione della Regione Marche, ha fatto registrato 732 presenze nel corso delle camminate che si sono svolte ogni mercoledì alle 21 con partenza da Via Oristano 1 (davanti al Centro socio culturale Tofare).

Il progetto è stato realizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, col sostegno della Regione Marche e di Coop Alleanza 3.0, ed ha visto la partecipazione di ogni età.

“L’attività fisica come strumento di prevenzione della salute dei cittadini – dicono i dirigenti dell’U.S. Acli Marche – è stata dimostrata da tantissimi studi osservazionali che hanno dimostrato che un regolare esercizio fisico si associa ad una riduzione, ad esempio, del rischio di infarto del miocardio ed ictus”.

Dopo la pausa di fine 2017 ed inizio 2018 il progetto “Salute in cammino” riprenderà mercoledì 14 gennaio.

