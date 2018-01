ASCOLI PICENO – Giovedì 11 Gennaio, alle ore 21, ad Ascoli Piceno presso il Palazzo dei Capitani, Sala dei Savi, il circolo “LiberaMente” del movimento “Il Popolo della Famiglia” organizza l’incontro con Mario Adinolfi che con l’occasione presenterà il suo ultimo libro “O capiamo o moriamo“.

“Il “Popolo della Famiglia” – afferma l’autore – è un movimento politico che si ripropone di mettere al centro della politica italiana la famiglia poiché essa è il cuore della società. Con la Famiglia, i valori della vita e la tutela delle parti più deboli ovvero i bambini, gli anziani ed i malati. Il pensiero politico del Popolo della Famiglia è ispirato dalla Dottrina Sociale della Chiesa ma è un movimento aconfessionale che accoglie chiunque creda in questi valori”.

“Il libro – prosegue lo scrittore e giornalista – parla di politica cristiana, di gender, del fatto che il popolo italiano non fa più figli e perde più di 200.000 cittadini l’anno, dello sterminio dei più deboli, di utero in affitto, prostituzione, droga ed altri commerci di schiavi, parla di terrorismo ed invasione islamica. Parla soprattutto delle proposte del Popolo della Famiglia per affrontare questi problemi”.

Dal 10 Gennaio inizierà inoltre la raccolta delle firme e “Il Popolo della Famiglia” si presenterà con il proprio simbolo alle elezioni Politiche del 4 Marzo 2018. Il movimento infatti presenterà anche nelle Marche i propri candidati in tutti i collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato della Regione.

(Letto 24 volte, 24 oggi)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 24 volte, 24 oggi)