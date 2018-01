ASCOLI PICENO – “Dalle dolci colline al blu del mare Adriatico le Marche racchiudono ‘L’Italia in una regione’, come disse Guido Piovene nel suo ‘Viaggio in Italia”. Arte, cultura, tradizione, natura, spiritualità e tanto altro ancora da scoprire in una terra che offre anche un’incredibile qualità di vita”.

In questo modo Marche Tourism, presenta il nuovo spot sulla nostra regione in onda sui canali Rai per il 2018. Scorci e immagini della costa e dell’entroterra marchigiano con la scritta, sul finale del filmato, “Per vivere bene” in varie lingue.

Ecco il video pubblicato dal canale YouTube Marche Tourism

(Letto 283 volte, 25 oggi)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 283 volte, 25 oggi)