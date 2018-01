ASCOLI PICENO – E’ fissato per domani alle ore 12:00 al Picchio Village il raduno dell’Ascoli. I tesserati pranzeranno insieme al Picchio Village prima della seduta di allenamento fissata per le 14:30.

I bianconeri dopo la pausa tornano a prepararsi per il prossimo match interno col Cittadella (1^ giornata di ritorno del campionato in programma sabato 20 gennaio alle ore 15 al Del Duca), prevede una seduta mattutina al giorno fino a sabato, ad eccezione di mercoledì 10 gennaio quando è fissato un allenamento al pomeriggio. Nei giorni scorsi tanti i bianconeri che hanno seguito un programma di allenamento individuale, fra questi Rosseti, che è rimasto al Picchio Village per accelerare il completo reintegro in gruppo.

Calciomercato. Il difensore Davide Cinaglia che ad Ascoli è stato impiegato in più ruoli da centrale a terzino dovrebbe passare alla Cremonese, chiudendo così la sua lunga esperienza nel Picchio iniziata nel 2014 in Lega Pro e proseguita in serie B dopo la promozione, secondo La Gazzetta dello Sport la firma è attesa per la giornata di lunedì. Insieme a lui potrebbe partire anche Perez cercato dal Padova. In arrivo la società è scatenata oltre all’attaccane Simone Andrea Ganz, i bianconeri sembrano vicini a Raphael Martinho del Bari, esterno di fascia sinistra che può giocare sia come terzino che come ala, ex Carpi e Catania, trattativa avanzata e Garcia Tena, difensore di proprietà della Juventus in prestito alla Cremonese. (fonte tuttomercatoweb.it)

(Letto 31 volte, 31 oggi)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 31 volte, 31 oggi)