Prima la discesa delle amate vecchiette in piazza del Popolo e successivamente la consegna dei doni nella grotta con “Adeste Fideles”

ASCOLI PICENO – Festività natalizie terminate nel capoluogo.

Il 6 gennaio si è svolta l’Epifania con due manifestazioni importanti ad Ascoli Piceno. La discesa delle befane in piazza del Popolo, con una buonissima cornice di pubblico, e la consegna dei doni dei Re Magi alla grotta di Betlemme con “Adeste Fideles” nella chiesa di Sant’Agostino.

“Star” delle due iniziative il sindaco di Ascoli, Guido Castelli: befana in piazza del Popolo e successivamente Re Magio.

