L’attaccante ex Ascoli torna in città per la sosta del campionato di serie A ed incontra il suo caro amico Gianluca Carpani, centrocampista del Picchio

ASCOLI PICENO – Il gioiello di Rotella è tornato nel piceno per trascorrere le “vacanze” vista la sosta del campionato di Serie A e ne ha approfittato per rivedere i suoi ex compagni e amici. Nella sua storia di Instagram una foto insieme al suo amico e collega Gianluca Carpani, centrocampista ascolano dell’Ascoli Picchio, in uno scambio di maglie.

L’attaccante di proprietà della Juventus ma in prestito all’Atalanta sta trovando poco spazio ed è possibile un suo passaggio imminente al Sassauolo guidato da un altro ascolano, Beppe Iachini.

