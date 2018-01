OFFIDA – Venerdì 12 gennaio presso la Sala Consiliare, si terrà il Convegno: “Energie Rinnovabili e mitigazione ai cambiamenti climatici” dalle ore 15, organizzato da Partners in Service srl titolare del Cea Ambiente e Mare, R. Marche in collaborazione con il Comune di Offida. L’Azione informativa è rivolta agli addetti del settore agricolo e alimentare operanti sul territorio regionale, in particolare nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo, agli imprenditori agricoli e ai membri della famiglia agricola, ai proprietari di aziende di produzione, trasformazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Dopo i saluti Istituzionali del Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini De Vincenzi, e l’Assessore all’Agricoltura Roberto D’Angelo, modera la dott.ssa Biologa Nutrizionista, Barbara Zambuchini di PIS SRL, interverranno: la dott.ssa Agronomo Eleonora Maldini, Funzionario Politiche Agroalimentari Regione Marche “Opportunità del PSR Marche 2014-2020 Connesse con i Cambiamenti Climatici”, l’Ing. Maria Desirée Marinangeli: “Nuovi scenari nelle produzioni di energia da fonti rinnovabili” e la dott.ssa Carla De Carolis: “Scarti e residui del processo produttivo agricolo, da costo a risorsa”.

Le Energie rinnovabili e le Agroenergie, sono una grande opportunità per l’agricoltura e per l’ambiente, purché coltivate ed utilizzate in misura appropriata. Esse possono offrire un contributo importante a mitigare i cambiamenti climatici e ad aumentare l’autonomia energetica dei nostri territori. Nell’ottica della riduzione delle emissioni climalteranti, della dipendenza dai combustibili fossili, dello sviluppo della Green Economy, il settore agricolo offre un valido supporto alla produzione di fonti rinnovabili, in particolare della biomassa, valutando anche quelli derivanti da utilizzo di residui e scarti di produzione. Si ringraziano: il Sindaco di Offida, Valerio Lucciarini De Vincenzi e Assessore all’Agricoltura Roberto D’Angelo.

Finanziato nell’ambito del PSR 2014-2020 REGIONE MARCHE Bando Sottomisura 1.2 B “Azioni informative e dimostrative su tematiche ambientali” – Domanda di aiuto n. 20857 del 19/05/2016 (decreto 308/CSI del 20/12/2016)

