Quelli del 2017 per il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane del centro storico e di Campo Parignano resteranno valide fino a mercoledì 28 febbraio

ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli ricorda che, in seguito all’ordinanza per la proroga di validità, i permessi 2017 per il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane del centro storico e di Campo Parignano resteranno valide fino a mercoledì 28 febbraio 2018.

I possessori degli stessi potranno dunque continuare a circolare e sostare nelle Ztl e Apu cittadine senza incorrere in sanzioni fino a quella data. E’ comunque già possibile provvedere al rinnovo dei permessi recandosi dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12:30 presso gli uffici della Saba in via Porta Torricella.

