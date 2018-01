ASCOLI PICENO – Secondo rinforzo per l’Ascoli Picchio in questa sessione del calciomercato invernale, la società ha infatti ufficializzato l’acquisto di Simone Ganz, attaccante proveniente dal Pescara. Il giocatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2021, con opzione per un ulteriore anno.

Nato a Genova il 21 settembre 1993, Ganz è cresciuto nelle giovanili del Milan prima di esplodere con la maglia del Como, squadra che nella stagione 2014/15 ha guidato dalla C alla Serie B grazie alle sue 11 reti e 4 assist in campionato e ai 4 gol messi a segno nei 5 match playoff. La stagione seguente in B, sempre con i comaschi, Ganz realizza 16 reti e 3 assist prima di trasferirsi a Verona dove con l’Hellas nel 2016/17 mette a segno 4 reti in campionato.

Saluta l’Ascoli dopo quattro stagioni invece Davide Cinaglia, il difensore è stato ceduto a titolo definitivo alla Cremonese. Arrivato nel campionato di Lega Pro 2014/15, lascia la maglia bianconera con all’attivo una promozione in Serie B, due stagioni e mezzo di militanza in cadetteria, un gol nella stagione 2015/16 e tre assist, l’ultimo messo a segno lo scorso 16 dicembre ad Avellino.

🎥 Simone Andrea Ganz 🖊#ascolipicchio ✅⚪️⚫️Benvenuto Simoneandrea!!! 🏳️🏴🏳️🏴🏳️🏴 Posted by Ascoli Picchio FC 1898 SpA on Tuesday, 9 January 2018

