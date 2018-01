Andrà sui canali Rai. Nei giorni scorsi diffuso il primo filmato che aveva causato delle polemiche: “Polverone per nulla, programmati da tempo vari video per ogni tipologia”

ASCOLI PICENO – Nella giornata del 9 gennaio è stata diffusa la seconda pubblicità dedicata al territorio marchigiano.

Lo spot andrà in onda sui canali Rai: “Dalle maestose montagne ai verdi pascoli le Marche racchiudono l’Italia in una regione: natura, splendidi paesaggi, attività all’aria aperta ma anche città d’arte ricche di tesori da scoprire. Insomma a voi la scelta. Buona visione da #destinazionemarche”, questo il messaggio di presentazione da parte di Marche Tourism.

Questo è il secondo di una serie di spot che la Regione Marche ha ideato per promuovere il territorio e rilanciarlo dopo gli eventi sismici 2016. Qualche giorno fa era stato diffuso il primo filmato.

Nei giorni scorsi ci sono state discussioni, dopo la prima pubblicità diffusa, sui Social, per l’assenza delle montagne dal filmato (in particolare dei Sibillini). La Regione ha ricordato che erano stati programmati, e presto diramati, diversi spot dedicati al mare, alle campagne e alle montagne.

“Era chiaro, e semplice da comprendere, che non sarebbe bastato uno spot per pubblicizzare tutte le bellezze marchigiane. E’ stato alzato un polverone per nulla” ha affermato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Angelo Sciapichetti.

Ecco il secondo spot sulle Marche tratto dal canale YouTube Marche Tourism

