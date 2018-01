OFFIDA – Si concluderanno oggi, 10 gennaio, i lavori di sistemazione della strada provinciale n. 179 “Castelletta” consentendo, entro fine settimana, la riapertura al transito dell’arteria che era stata chiusa il 5 dicembre scorso a seguito della caduta di ciottoli e massi sulla carreggiata e per la presenza di alcune piante pericolanti.

L’intervento predisposto dal Servizio Viabilità della Provincia, dell’importo complessivo di circa 20 mila euro, ha interessato il Km. 0+420 nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Cupra Marittima e si è articolato nella sistemazione della vegetazione presente, nella messa in sicurezza del versante sovrastante la strada mediante la posa in opera di una rete metallica e nel rafforzamento del costone con l’utilizzo di funi metalliche e chiodature e ancoraggi.

Ulteriori interventi da parte della Provincia interesseranno, a breve, la S.P. 126 “San Rustico” e la S.P. 23 “Cuprense”. Da evidenziare che successivamente per la S.P. 126 gravemente danneggiata dal sisma la Provincia, attraverso l’Anas individuato come soggetto attuatore, realizzerà un intervento definitivo di messa in sicurezza per circa 2 milioni di euro. Il progetto, ha già ricevuto il via libera da parte della Conferenza dei Servizi e prevede l’esecuzione di opere di contenimento con l’impiego di barriere e reti paramassi ad alta resistenza e il rafforzamento corticale con pannelli di rete metallica a doppia torsione.

Le attività di consolidamento del versante stradale costituiranno un ulteriore presidio per la sicurezza dell’abitato di Fonte Abeceto Alto.

(Letto 1 volte, 23 oggi)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 23 oggi)