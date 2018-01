La rappresentazione “Premio Eolo Awards 2017” dei Teatri di Bari andrà in scena al Teatro Ventidio Basso il 21 gennaio

ASCOLI PICENO – Prosegue la stagione teatrale dedicata a tutta la famiglia al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno con lo spettacolo Premio Eolo Awards 2017 “Ahia!” dei Teatri di Bari, in scena il 21 gennaio alle 17.30.

La rappresentazione si interroga in modo profondo, poetico e intriso di ironia, sulla vita e sul suo senso, mettendo in scena un fantasioso “ufficio nascite “, luogo dove le anime si preparano a nascere sotto le indicazioni di un impiegato Topo che segue le direttive del Supremo Signor Direttore, per mezzo di suggestioni poetiche proposte con garbo ed intelligenza.

Biglietti: intero 8 euro, ridotto fino a 14 anni 4 euro, ridotto fino a 3 anni 0.50 euro – presso biglietteria del Teatro 0736 298770.

