ASCOLI PICENO – Nella giornata di domenica, 7 gennaio, Francesco Di Vita, segretario regionale dei Giovani Democratici delle Marche, è stato nominato Responsabile Ambiente, Tutela e Pianificazione territoriale della Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici.

“Ascolano di 29 anni, con il suo ingresso in Segreteria Nazionale testimonia la centralità della questione ambientale per il Partito Democratico e la sua comunità, nel solco di quanto di buono già intrapreso dai governi Renzi e Gentiloni – si legge in una nota – In particolare l’impegno sarà quello di mantenere al centro dell’agenda politica i temi della prevenzione e della ricostruzione, validi non solo per il nostro territorio ma per tutto il Paese

