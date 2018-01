ASCOLI PICENO – “Sarà un’edizione del Carnevale bellissima e coinvolgente come al solito. Un’edizione che rispetterà in pieno le nuove normative per la sicurezza ma che, grazie ad un lavoro certosino subito avviato, in questi giorni, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale, riuscirà a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle precedenti edizioni. Ed auspichiamo una grandissima partecipazione da parte di ascolani e visitatori”.

Queste le parole dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” che vuol rassicurare (dopo i rilievi legati ai costi per la sicurezza diramati nei giorni scorsi) a seguito del lavoro subito avviato per riuscire a garantire tutte le tradizionali iniziative programmate, studiando piccole limature e ritocchi ai vari capitoli di spesa e con l’eventuale ulteriore aiuto economico che l’amministrazione comunale ascolana ha prontamente dichiarato di poter mettere a disposizione, mentre si sta predisponendo anche l’obbligatorio Piano per la sicurezza.

“Non è mai stata in dubbio – precisa l’associazione – la programmazione del Carnevale in piazza con tutte le sue tradizionali iniziative. In realtà, si è solo dovuta inserire una spesa ulteriore, quella legata alle normative per la sicurezza, che ci vede ora impegnati a rimodulare il bilancio per mantenere i livelli qualitativi di questo nostro straordinario Carnevale. Un Carnevale che, aldilà di tutto, ha la sua formula magica proprio nel rispetto delle tradizioni e nella grande passione e nell’originale vena satirica degli ascolani. Vedremo tra la folla qualche steward e alle pareti qualche cartello di indicazione per le vie di fuga – afferma – Ma il resto sarà assolutamente uguale. La forza della nostra manifestazione risiede proprio nella fantasia più imprevedibile degli ascolani, nella loro anarchia ordinata, nella voglia di portare in piazza e ridicolizzare i problemi, le manie, i vizi, della nostra amata città e non solo. Nel coinvolgere tutti, concittadini e turisti che si trovano trasportati in un comune sentire. La forza della nostra manifestazione parte, ad esempio, dalla partecipazione degli oltre 2 mila studenti del giovedì grasso – dichiara – Ogni anno gli ascolani compiono una piccola magia e riescono con la loro energia a far sì che ogni spettatore sia protagonista, che il Carnevale venga vissuto e non solo visto. Questo è così da sempre e resterà così nel tempo”.

“L’invito – concludono gli esponenti dell’associazione – adesso più che mai, con una manifestazione che sarà oltreché coinvolgente anche più sicura rispetto al passato, è rivolto agli ascolani e ai visitatori affinché possano essere i veri protagonisti del Carnevale anche nel 2018”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 46 volte, 46 oggi)