ASCOLI PICENO – Scontro nel pomeriggio dell’11 gennaio, poco dopo le 16.

Sul ponte San Filippo, ad Ascoli, si sono scontrate due auto per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri locali. Le persone rimaste coinvolte (dalle prime indiscrezioni cinque) sono state soccorse dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni ma torna il problema “viabilità” sul ponte dopo l’incidente del 28 dicembre scorso quando un’auto con a bordo quattro giovani (fra cui il pilota Kevin Sabatucci) cadde nel vuoto. Anche lì, con molta fortuna, i ragazzi se la cavarono dato che il mezzo finì contro la vegetazione.

