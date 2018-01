ACQUASANTA TERME – Non solo la donazione di nuova aula polifunzionale.

Ad Acquasanta Terme la solidarietà non ha fine.

Sabato 13 gennaio alle 10 presso lo Stadio Comunale “Manlio Carnicelli” incontro tra l’amministrazione e i rappresentanti della società sportiva “Acquasanta Calcio 1971” per la donazione di un pulmino per la scuola calcio e la consegna di un assegno di 5 mila euro per la società da parte dell’amministrazione comunale.

Alle 11 inaugurazioni della casetta di Radioimmaginaria e della nuova aula polifunzionale sita accanto alla scuola secondaria di primo grado di Acquasanta Terme (grazie alle organizzazioni sindacali). Alle 12 consegna dell’assegno di 5 mila eur0 al Complesso Bandistico Città di Acquasanta Terme “Luigi Sabatini” da parte dell’amministrazione comunale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 50 volte, 3 oggi)