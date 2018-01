ASCOLI PICENO – “Town sound“ e un progetto audio-video sperimentale basato sul campionamento dei suoni prodotti dagli elementi architettonici della città in

Italia e all’estero. A realizzarlo sono Jacopo Cecchini e Davide Valenti, rispettivamente produttore di musica elettronica il primo e video maker musicale il secondo.

Jacopo Cecchini, si occupa delle registrazioni audio e della produzione musicale (arrangiamento, mixaggio, mastering). Davide Valenti, talentuoso video maker musicale, attivo nel panorama milanese della tv e del video making musicale, si occupa delle riprese video e del montaggio. “Town sound” è un progetto audio-video sperimentale basato sul campionamento dei suoni prodotti dagli elementi architettonici della città, in Italia e all’estero. “È a partire da questi suoni che creiamo le tracce musicali, sincronizzate con video e immagini realizzati in presa diretta durante le sessioni di registrazione.”

E la città è la musa ispiratrice: “Tecnicamente i suoni, una volta registrati e campionati, vengono elaborati, c’e molta ricerca sonora, altrimenti non sarebbe possibile ottenere un proprio trademark sonoro – ci racconta Jacopo Cecchini – teniamo molto a questo aspetto, alcuni suoni, come facilmente si intuisce sono lasciati al loro stato naturale, altri vengono ricercati con effetti.”

Ovviamente si è partiti da Ascoli: “Il nostro primo lavoro ha eletto Ascoli, abbiamo deciso di valorizzare anche il borgo medievale di Castel Trosino, insomma due video a km O ma molto importanti per promuovere il nostro territorio a cui siamo particolarmente legati: per noi è stato come rendere omaggio, e far conoscere la nostra terra attraverso mezzi emozionali come la musica e le immagini. Ci teniamo a sottolineare che per noi principalmente è una forma d’arte – prosegue Cecchini – e successivamente, di certo riconosciamo che sia uno strumento efficace per far conoscere luoghi meno comuni così come interpretare città più note.

Come nasce il progetto?: “II progetto nasce con l’intento di realizzare una mappa geografica musicale, e stiamo lavorando a delle performance dal vivo (audiovisual) da fare nelle piazze di tutto il mondo, il tutto in presa diretta, servendoci di e tecnologie all’avanguardia e recentemente abbiamo avviato una partnership con Bruno Zamboriin, creatore del Mogees (sensore di vibrazioni in grado di trasformare qualsiasi oggetto in uno strumento musicale unico, processando dei suoni fantastici.” “L’idea e Quella di trovare sonorità nuove, quelle che scaturiscono dal contatto diretto tra l’uomo e la materia, così da creare un video album con le meraviglie del mondo. Nelle prossime ore uscirà il nuovo video realizzato a Lisbona.”

Anche per Natale è stato realizzato il video “Jungle Bells” in collaborazione con il video maker Roberto Mancini e Antonio Antonaglia, produttore di musica elettronica romano. I ragazzi di “Town Sound” saranno questo weekend a Barcellona per realizzare un nuovo video.

Town Sound – Castel Trosino We're back! Out now! 🇮🇹 NUOVO VIDEOCLIP !Assieme al nostro partnership Mogees, vi presentiamo il primo dei 3 nuovi video !Questo è il suono di Castel Trosino !🇬🇧 NEW VIDEOCLIP ! With our partnership Mogees, we present the first of the 3 new videos !This is the sound of Castel Trosino !#townsound #casteltrosino #mogees Posted by Town Sound on Wednesday, 29 November 2017

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 70 volte, 11 oggi)